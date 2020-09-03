Экономика 03.09.2020 15:03
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03.09.2020 15:03
Реализация мероприятий национального проекта «Жилье и городская среда» рассмотрена на заседании штаба комиссии по региональному развитию, которое провел заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснулллин. В работе видеоселекторного совещания принял участие губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, в ходе совещания подняты вопросы жилищного строительства, реализации проектов комплексной застройки, возведения объектов инфраструктуры в рамках программы «Стимул».
«Несмотря на все трудности, связанные с пандемией, в Волгоградской области не останавливалась и активно продолжается реализация региональных и национальных проектов, в том числе «Жилье и городская среда». Системная работа и решения, принятые в регионе для поддержки строительной отрасли, действующие программы льготной ипотеки дают результат: по оперативным данным, в январе-августе 2020 года в Волгоградской области введено 410 тысяч кв. метров жилья, что на 21% больше по отношению к аналогичному периоду 2019 года.
В программе «Стимул», направленной на развитие инфраструктуры в жилых комплексах, регион участвует с 2016 года, что позволило привлечь дополнительные федеральные средства и построить четыре детских сада, создав 880 мест для дошкольников, а также семь дорог общей протяженностью 7,6 километра в пяти перспективных жилых комплексах Волгограда и Волжского.
В этом году в Волгограде по программе строятся автодорога протяженностью 1,3 километра в ЖК «Долина», а также школа на 800 мест в ЖК «Санаторный». Дорога будет сдана до конца 2020-го, новое учреждение образования введут в 2021 году», - отметили в администрации Волгоградской области.
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