Общество

Сбербанк в преддверии Дня знаний помогает родителям выбрать для своих детей правильный путь в будущее

Общество 31.08.2020 17:28 Новости компаний
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31.08.2020 17:28 Новости компаний


Первое сентября — традиционно день начала учебных занятий во всех российских школах и высших учебных заведениях. Уже сейчас Сбербанк предлагает подумать, как быстро и эффективно собрать ребенка в школу и подготовиться к новому учебному году. Специально ко Дню знаний  Сбербанк запустил проект  «Собери ребенка в будущее».
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, на лендинге специального проекта «Собери ребенка в будущее» собраны скидки до 50% на более 500 000 товаров, которые могут понадобиться к школе: от школьной формы до канцтоваров и книг. Скидки предоставляют компании экосистемы Сбербанка и более 80 партнеров — как федеральных, так и региональных.
В рамках проекта «Собери ребенка в будущее» Сбербанк предлагает ряд специальных продуктов, необходимых школьникам и их родителям в новом учебном году. Информация о продуктах также размещена на сайте проекта.
Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка«Для школьников и студентов завтра начнется новый учебный год. В преддверии самого торжественного и волнительного дня в году Сбербанк позаботился об учениках и их родителях, подготовив специальные предложения, которые помогут организовать сборы детей и сделать нужные покупки у партнеров программ и акций на привлекательны условиях»
Кроме того,  специальный проект «Собери ребенка в будущее» дает возможность всем желающим пройти тест и, ответив на ряд несложных вопросов, получить подборку профессий, которые станут актуальны уже через 10 лет. Вокруг нас происходит много важного и интересного, но все отследить очень сложно. Навигация в профессиях будущего поможет выбрать для себя и своего ребенка профессиональный ориентир, и двигаться вперед через повышение уровня знаний и получение углубленного дополнительного образования.
На страничке проекта родители, которые уже сейчас задумываются о будущем своих детей, смогут выбрать для ребенка дополнительные образовательные курсы от ведущих учебных заведений.

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