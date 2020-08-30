В Волжском квадроцикл врезался в торговый павильон





ДТП случилось накануне в Волжском. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в пятом часу утра 28-летний водитель, управляя квадроциклом "OULENDER-800", двигаясь по ул.Карбышева со стороны ул.40 лет Победы в сторону ул.Оломоуцкая, напротив дома №138 по ул.Карбышева потерял контроль за дорожным движением. Квадроцикл наехал на бордюр, затем врезался в торговый павильон и опрокинулся.

В результате ДТП 23-летняя девушка-пассажир квадроцикла с травмами доставлена в больницу.



