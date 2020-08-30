Происшествия

В Волжском квадроцикл врезался в торговый павильон

Происшествия 30.08.2020 10:14
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30.08.2020 10:14


ДТП случилось накануне в Волжском. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в пятом часу утра  28-летний водитель,  управляя квадроциклом "OULENDER-800", двигаясь по ул.Карбышева со стороны ул.40 лет Победы в сторону ул.Оломоуцкая,  напротив дома №138 по ул.Карбышева потерял контроль за дорожным движением. Квадроцикл наехал на бордюр, затем врезался в торговый павильон и опрокинулся. 
В результате ДТП 23-летняя девушка-пассажир квадроцикла с травмами доставлена в больницу.

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