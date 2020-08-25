В Волгограде фура протаранила пять машин: четверо в больнице

Происшествия 25.08.2020 11:13
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25.08.2020 11:13
ДТП с участием нескольких автомобилей случилось в Кировском районе Волгограда накануне. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в половине шестого вечера грузовик «Скания» под управлением 45-летнего водителя двигался по ул. 64 Армии в сторону Советского района и напротив дома № 145 совершил столкновение с автомобилем «Рено Логан». Иномарка в свою очередь врезалась в «Ладу Калину». От удара автомашина «Лада Калина» совершила столкновение с автомобилем «Фольксваген Поло», которая задела «Шевроле Нива» под управлением жителя Тулы. Внедорожник столкнулся с «Пежо Партнер», за рулем которого находился 57-летний житель Краснодарского края. В результате ДТП 37-летняя, 4-летний, 11-летний пассажиры автомашины «Лада Калина», а также 29-летняя пассажирка автомобиля «Рено Логан» с травмами доставлены в больницу.
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