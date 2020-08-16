Происшествия 16.08.2020 17:39
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16.08.2020 17:39
На трассе в Ленинском районе перевернутый грузовой фургон перегородил полосу автомобильного движения. Как сообщает "Высота 102", авария произошла в районе села Бахтияровка. По словам очевидцев, легковушка "ВАЗ-2110", выезжавшая с второстепенной дороги на главную, не уступила проезд грузовику и влетела в него. От удара он опрокинулся. Передняя часть легковушки оказалась полностью смята. Информация о пострадавших уточняется.
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