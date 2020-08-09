Свершилось: спустя 15 лет достроена элитная высотка на Чуйкова в центре Волгограда

Общество 09.08.2020 12:27
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09.08.2020 12:27
Через 15 лет после начала строительства сдан в эксплуатацию 24-этажный дом №51А по улице Чуйкова. Как сообщила ИА «Высота 102» председатель правления ТСЖ многоэтажки Наталья Тишина, соответствующий документ подписал заместитель главы Волгограда Владимир Сидоренко. «Наконец-то наши мучения закончились. Теперь ждем передачи собственникам квартир и будем заселяться», - поделилась радостным событием Наталья Васильевна.
О том, что проблемная высотка в центре города все-таки будет достроена, стало известно в июне прошлого года. Губернатор Андрей Бочаров посетил место возведения многоэтажки, которую в шутку прозвал «тополем на плющихе», и пообещал владельцам квартир передать дом новому застройщику. В августе к достройке приступило ООО «ООО «Метео-Комфорт+». В качестве компенсации компания-инвестор получила в аренду земельный участок без торгов в Советском районе Волгограда.
Главным камнем преткновения для завершения строительства многоэтажки являлись семь квартир, которые принадлежали заказчику-застройщику объекта ФКУ «Управление строительства УФСИН по Волгоградской области». По инициативе администрации региона на уровне правительства стал прорабатываться вопрос о передаче этих помещений Волгоградской области.
Разрешение на строительство дома на 72 квартиры было подписано мэрией в декабре 2004 года. Изначально региональному управлению ФСИН необходимо было получить в доме только несколько жилплощадей, поэтому к процессу строительства привлекли пайщиков. Квартиры в многоэтажке купили порядка 60 человек. В соответствии с документацией, в здании предусмотрен 21 этаж, один из которых – подземный. Помимо обычных квартир проектом предусмотрено два пентхауса площадью 135 квадратов каждая.
Ввиду отсутствия необходимых средств на возведение целого дома ведомство заключило инвестиционный договор с ООО «СОЮЗМАШ». Компания дом так и не достроила ни в указанный срок – июнь 2007 года, ни в последующие годы. При том, что разрешения на строительство продлевались впоследствии еще бессчетное количество раз. В 2012 году «СОЮЗМАШ» обанкротилось. В 2013 году даже возбуждалось уголовное дело по результатам проверки действий руководства этой организации, но вскоре было прекращено.
Примечательно, что среди тех, кто вложил честно заработанные миллионы в будущее элитное жилье, были и чиновники, которые активно продвигали идею строительства 20-этажки в престижном месте, а также ставили свои подписи под нужными документами.
Фото: июнь 2019 года.
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