



Жителя Брянской области, который по телефону представлялся сотрудником правоохранительных органов, задержали по подозрению в обмане пожилых жителей Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, личность подозреваемого в мошенничестве установили оперуполномоченные уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России "Камышинcкий".

По данным оперативников, 41-летний гражданин с 2018 звонил на случайные номера, представляясь полицейским. Он сообщал гражданам, что их родственник задержан за драку, стал виновником ДТП, либо совершил иное тяжкое преступление и ему грозит уголовная ответственность. Для освобождения от наказания мужчина предлагал передать ему денежные средства. Преимущественно, такие звонки получали жители преклонного возраста города Камышина, которые услышав подобную информацию, не перепроверяя ее, передавали курьерам различные суммы денег. На данный момент установлено уже более 20 фактов мошенничеств. Подозреваемого арестовали.



