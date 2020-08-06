Происшествия

Трехлетний малыш погиб во время сбора ягод в Волгоградской области

Происшествия 06.08.2020 11:22
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06.08.2020 11:22


Следователи выясняют обстоятельства гибели трехлетнего ребенка в Камышинском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в СУ СКР по Волгоградской области, тело мальчика было обнаружено 5 августа в заливе реки недалеко от села Нижняя Добринка. 
По предварительным данным, накануне ребенок вместе со своим дедушкой отправился в лесной массив за ягодами. Остановившись в тени, ребенок остался в машине, а мужчина пошел собирать смородину. Через 15 минут мужчина пришел к внуку, но тот пропал. Не было мальчика ни в машине, ни около нее. Через несколько часов в результате масштабных поисковых мероприятий тело мальчика было обнаружено в заливе реки Волги.
По предварительным данным, оставшись без присмотра, он самостоятельно пошел гулять по балке. В какой-то момент он сорвался с крутого склона и упал в водоем, выбраться из которого ему не удалось.
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Установлено, что семья, где воспитывался ребенок, характеризуется положительно.

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