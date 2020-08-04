Происшествия

Двое волгоградцев столкнулись с обманом при покупке билетов на поезд

Происшествия 04.08.2020 10:39
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04.08.2020 10:39


Без билетов и денег остались двое жителей Волгограда, которые пытались оплатить свою поездку на железнодорожном транспорте через интернет-сайт. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по региону, 42-летняя жительница Тракторозаводского района и 77-летняя жительница Дзержинского района воспользовались интернет-сайтом "www.trains-ru.com". Женщины заказали билеты на железнодорожный транспорт, однако после оплаты их заблокировали, ни маршрутных квитанций, ни билетов волгоградки не получили. Попытки связаться с администрацией сайта положительного результата не дали. Ранее в полицию уже поступали аналогичные обращения жителей, не получивших оплаченные услуги через данный ресурс.  
В региональном главке МВД призывают к бдительности при покупке электронных билетов, и напоминают, что такой билет не может стоить дешевле, чем в кассе железнодорожного вокзала или на официальном сайте перевозчика.
При покупке билета онлайн следует обращать внимание на наличие реквизитов компании, юридический адрес, контактные номера телефонов, электронную почту для получения консультации по покупке электронного билета, данные о регистрации в качестве юридического лица или предпринимателя. При отсутствие таких сведений от совершения покупки лучше отказаться.

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