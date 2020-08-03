В Волгограде потушили пожар на нефтебазе (ВИДЕО)











Две емкости с нефтепродуктами и ангар загорелись сегодня в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном управлении МЧС России, сообщение о пожаре на улице Вилянской поступило в оперативные службы в 16:15. Горели две емкости по 5 куб.метров каждая и строение на площади 400 кв.м. Также был зафиксирован розлив дизельного топлива на площади 100 кв.метров.

К месту пожара были направлены силы и средства Волгоградского пожарно-спасательного гарнизона по повышенному рангу. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения оперативно провели три пенных атаки и ликвидировали открытое горение нефтепродуктов в 17:05. Пожарные стволы были направлены на охлаждение емкостей с нефтепродуктами. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.





Причину пожара установят сотрудники испытательной пожарной лаборатории.

UPD: в 17:39 пожар был полностью ликвидирован. Было задействовано 21 единица техники и 63 человека личного состава.

Фото и видео ГУ МЧС России по Волгоградской области