Обратилась вовремя, но это ее не спасло: подробности новой смерти от коронавируса в Волгоградской области





64-летняя жительница Чернышковского района стала еще одной жертвой коронавируса. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперштабе, она обратилась за медицинской помощью сразу после того, как почувствовала признаки недомогания, и была госпитализирована в районную ЦРБ. Оттуда ее перевели в ГУЗ «ГБК №1» с диагнозом COVID-19 и двусторонней пневмонией. В оперштабе сообщили, что у женщины были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.

Всего в Волгоградской области уже 64 человека умерли от коронавируса.