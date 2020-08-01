Экономика

Индекс деловой активности RSBI продолжает уверенно расти после снятия ограничений

Экономика 01.08.2020 11:12
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01.08.2020 11:12

Индекс RSBI, ежемесячное исследование бизнес-настроений малого и среднего бизнеса, организованное ПСБ совместно с Опорой России, продолжает уверенный рост, увеличившись с мая на 3,1 пункта и достигнув отметки 45 пунктов. 
Исследование показало, сообщили ИА «Высота 102», что впервые за последние три месяца доля компаний, сокращающих штат, снизилась более чем в два раза, и почти в 3 раза уменьшилось количество компаний, планирующих сокращение.
Такая динамика достигнута во многом благодаря ослаблению карантинного режима и реализуемым мерам поддержки, в результате чего многие предприниматели смогли вернуться к своей деятельности. Это также повлияло на планы предпринимателей по увеличению инвестиций: в ближайшие 3 месяца увеличить инвестиции планируют 25% опрошенных предпринимателей.
Основные тренды
Блок продаж за месяц вырос до 34,6 пункта (с 28,2 пункта в мае).
Несмотря на снижение фактических показателей, прогнозы и перспективы для предпринимателей на ближайшие три месяца стали гораздо более оптимистичны. 
          
Кадровый блок в июне продемонстрировал максимальный рост — 7,6 пункта до 48,6 пункта и даже несколько превысив февральские «докарантинные» значения (48,4).
   
Впервые за последние три месяца доля компаний, сокративших штат, снизилась с 37% в мае до 18% в июне. И хотя доля тех, кто планирует увеличить количество сотрудников, несколько уменьшилась — 14% против 18% в мае, это снижение кажется закономерным, так как, скорее всего, говорит о том, что после снятия режима самоизоляции, большинство компаний полностью восстановили свой штат. Кроме того, резко уменьшилось количество компаний, планирующих сокращение — с 21% в мае до 8% в июне.
Блок инвестиций в июне максимально приблизился к положительным значениям, составив 49,3 пункта.
В июне снижение доли компаний, расширявших бизнес/производство за последние три месяца, замедлилось, составив всего 3 пункта: с 13 % в мае до 10% в июне. В то же время снизилось и количество тех, кто сокращал бизнес/производство — с 34% в мае до 28% в июне; а также значительно увеличилась доля предпринимателей, чей бизнес не претерпел изменений — 61% (53% в мае).
Такая же ситуация наблюдается и в планах бизнеса на будущее — с 20% до 10% уменьшилась доля планирующих сокращение бизнеса.  Увеличилось количество бизнесменов, планирующих расширение бизнеса/ производства до 25% (против 23% в мае) и тех, кто не планирует ничего менять — 66% (против 58% в мае).
Блок доступности финансирования единственный в июне показал снижение — с 55,3 пункта в мае до 50,3 пункта в июне — однако продолжает оставаться в положительной зоне.    

Индекс RSBI — с 2020 года ежемесячное исследование настроений малого и среднего бизнеса, организованное ПСБ совместно с Опорой России. В июньском замере приняли участие владельцы и топ-менеджеры 1637 компаний сектора МСБ из всех регионов Российской Федерации. Значение индекса выше 50,0 пунктов означает рост деловой активности, ниже 50,0 п. – снижение. Если индекс остается равен 50,0 пунктов – на рынке наблюдается стагнация.

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