В Волгограде строящуюся дорогу-дублер «одевают» в асфальт

Общество 31.07.2020 13:36
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31.07.2020 13:36
Бригады муниципального предприятия «ДСЭР Советского района» начали укладку первого слоя асфальтобетона на строящемся полуторакилометровом участке ул. Электролесовская в Советском районе Волгограда, которую сегодня проинспектировал глава Волгограда Виталий Лихачев. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, на первом этапе строительства рабочие подрядной организации провели целый комплекс земляных работ и перенесли инженерные коммуникаци. На объекте проложено порядка 1900 метров ливневых канализационных трубопроводов, а также установлено 43 ливнеприемных колодца.
Дорожное полотно новой дороги будет двухслойным. Нижний – выравнивающий слой – формируется с небольшим уклоном к обочинам, такой профиль обеспечит эффективное отведение осадочных вод с проезжей части. Заключительным этапом работ станет укладка верхнего, финишного слоя щебеночно-мастичного асфальтобетона, обладающего повышенными прочностными характеристиками за счет специализированных минеральных добавок.
Общая площадь проезжей части на данном участке, проходящем вплоть до границы с Кировским районом, составит порядка 25 тысяч квадратных метров. В перспективе новая дорога соединится с ул. Кирова, став полноценным дублером Второй продольной магистрали в Советском и Кировском районах. Строительство ведется в рамках реализации в Волгограде нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
К возведению дороги-дублера, соединяющей Советский и Кировский районы, муниципальное предприятие приступило еще зимой 2019 года. Весь комплекс первого участка продолжения ул. Электролесовской планируется завершить в 2021 году. Затем начнется возведение второго отрезка дороги – от ТРК «Акварель» до соединения с ул. Кирова – его завершат в 2024 году. Проект предусматривает не только сооружение полноценного соединительного проезда, но и создание инфраструктуры с тротуарами, парковочными карманами, ливневой канализацией и освещением.
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