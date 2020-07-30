Синоптики пообещали шквалистый ветер и град в Волгоградской области





Сегодня ночью и завтра днем по Волгоградской области и в Волгограде ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, а в отдельных районах - сильные дожди и град. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском ЦГМС. Местами порывы ветра могут достигать 13-18 м/с, в отдельных районах при грозах ожидаются шквалы 19-24 м/с. Температура воздуха на севере ночью может опуститься до +14º. Однако днем она вновь поднимется до 35-38 градусов.

Информацию об ухудшении погодных условий подтвердили в ГУ МЧС по Волгоградской области, где выступили с экстренным предупреждением. В ведомстве просят соблюдать меры безопасности при сильном ветре, в частности, при парковке машин следует выбирать место вдали от деревьев, рекламных щитов, а также слабо укрепленных конструкций. При обнаружении оборванных проводов линий электропередачи или других повреждений энергетических объектов не нужно приближаться к ним, - необходимо сообщить о неисправностях в региональную энергетическую компанию по телефону 8-800-100-70-60.



