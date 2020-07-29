Названа дата матча «Ротора» с «Зенитом» на «Волгоград Арене»

Общество 29.07.2020 21:32
0
29.07.2020 21:32
Волгоградский «Ротор» проведет первый матч в Тинькофф-Российской премьер-лиге с питерским «Зенитом» 11 августа. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальный сайт РПЛ. «Ротор» встретится с действующим чемпионом России на «Волгоград Арене». Начало игры в 19-00.
Между тем, в «Роторе» уже предупредили о мошенниках, которые пытаются продавать билеты на матчи волгоградской команды за 15-20 тысяч рублей. Билеты будут реализовывать только через ресурс Kassir.ru, подчеркнули в клубе. Пока продажи не начались.
Реклама
В Волжском на скандальную стройку детсада зашли понятные люди29.07.2020 19:35
Общество 29.07.2020 19:35
Урвать кусочек лета: в Волгоградской области всего 5 тысяч детей поедут в лагерь29.07.2020 17:07
Общество 29.07.2020 17:07
Братскую могилу под Волжским передали на баланс муниципальной организации29.07.2020 15:27
Общество 29.07.2020 15:27
Билеты на матчи «Ротора» в Волгограде пока предлагают только мошенники29.07.2020 15:20
Общество 29.07.2020 15:20
«Разобрали чемоданы»: в Волгограде детей оставляют без лагерей29.07.2020 15:18
Общество 29.07.2020 15:18
В Волгограде детские сады просят с родителей деньги на оборудование для дезинфекции29.07.2020 15:06
Общество 29.07.2020 15:06
В Волгоградской области "испекли" новые цены на хлеб29.07.2020 14:56
Общество 29.07.2020 14:56
В ГИБДД Волгоградской области – новый руководитель29.07.2020 12:46
Общество 29.07.2020 12:46
Волгоградец стал «Ветераном труда» после проверки прокуратуры29.07.2020 12:38
Общество 29.07.2020 12:38
Губернатор не в курсе: в парк Гагарина в Волгограде заехала машина десанта29.07.2020 12:16
Общество 29.07.2020 12:16
Антимонопольщики поймали автосалон Волгограда на подлой лжи29.07.2020 11:44
Общество 29.07.2020 11:44
В Волгограде 93-летний ветеран войны победил коронавирус28.07.2020 20:26
Общество 28.07.2020 20:26
Волгоградский «Ротор» в августе сыграет домашний матч с «Зенитом»28.07.2020 18:11
Общество 28.07.2020 18:11
В Волгограде школу с автографом Ленина впервые за 70 лет капитально ремонтируют28.07.2020 17:19
Общество 28.07.2020 17:19
В Волгоградской области распродаются турбазы28.07.2020 15:27
Общество 28.07.2020 15:27
Реклама