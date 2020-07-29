Названа дата матча «Ротора» с «Зенитом» на «Волгоград Арене»





Волгоградский «Ротор» проведет первый матч в Тинькофф-Российской премьер-лиге с питерским «Зенитом» 11 августа. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальный сайт РПЛ. «Ротор» встретится с действующим чемпионом России на «Волгоград Арене». Начало игры в 19-00.

Между тем, в «Роторе» уже предупредили о мошенниках, которые пытаются продавать билеты на матчи волгоградской команды за 15-20 тысяч рублей. Билеты будут реализовывать только через ресурс Kassir.ru, подчеркнули в клубе. Пока продажи не начались.



