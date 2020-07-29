В ГИБДД Волгоградской области – новый руководитель

Общество 29.07.2020 12:46
0
29.07.2020 12:46
Приказом МВД России на должность начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области назначен полковник полиции Александр Васильевич Степанов. Александру Васильевичу 46 лет, он родился в станице Староаннинская Новоаннинского района Волгоградской области, имеет два высших образования.
Служебную деятельность в подразделениях ГИБДД начал в 2001 году, пройдя путь от инспектора до командира отдельного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области.
С мая 2017 года занимал должность заместителя начальника управления – начальника отдела дорожно-патрульной службы УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области.
Награжден ведомственными медалями.
Напомним, бывший руководитель управления ГИБДД Николай Яньшин добровольно ушел со своей должности в марте этого года. Официальной причиной стало достижение 55-летнего возраста. Сейчас Николай Яньшин работает заместителем регионального комитета транспорта и дорожного хозяйства.
Реклама
Братскую могилу под Волжским передали на баланс муниципальной организации29.07.2020 15:27
Общество 29.07.2020 15:27
Билеты на матчи «Ротора» в Волгограде пока предлагают только мошенники29.07.2020 15:20
Общество 29.07.2020 15:20
В Волгограде детские сады просят с родителей деньги на оборудование для дезинфекции29.07.2020 15:06
Общество 29.07.2020 15:06
В Волгоградской области "испекли" новые цены на хлеб29.07.2020 14:56
Общество 29.07.2020 14:56
«Разобрали чемоданы»: в Волгограде детей оставляют без лагерей29.07.2020 13:29
Общество 29.07.2020 13:29
Волгоградец стал «Ветераном труда» после проверки прокуратуры29.07.2020 12:38
Общество 29.07.2020 12:38
Губернатор не в курсе: в парк Гагарина в Волгограде заехала машина десанта29.07.2020 12:16
Общество 29.07.2020 12:16
Антимонопольщики поймали автосалон Волгограда на подлой лжи29.07.2020 11:44
Общество 29.07.2020 11:44
В Волгограде 93-летний ветеран войны победил коронавирус28.07.2020 20:26
Общество 28.07.2020 20:26
Волгоградский «Ротор» в августе сыграет домашний матч с «Зенитом»28.07.2020 18:11
Общество 28.07.2020 18:11
В Волгограде школу с автографом Ленина впервые за 70 лет капитально ремонтируют28.07.2020 17:19
Общество 28.07.2020 17:19
В Волгоградской области распродаются турбазы28.07.2020 15:27
Общество 28.07.2020 15:27
В Волгоградской области еще две пенсионерки не выжили после COVID-1928.07.2020 15:22
Общество 28.07.2020 15:22
Теплоходами на экспорт: зернотрейдеры начали отгружать волгоградский урожай28.07.2020 12:38
Общество 28.07.2020 12:38
В Волгограде ветврач госучреждения выдал документы на 6 тонн тухлых бройлеров28.07.2020 09:47
Общество 28.07.2020 09:47
Реклама