В ГИБДД Волгоградской области – новый руководитель





Приказом МВД России на должность начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области назначен полковник полиции Александр Васильевич Степанов. Александру Васильевичу 46 лет, он родился в станице Староаннинская Новоаннинского района Волгоградской области, имеет два высших образования.

Служебную деятельность в подразделениях ГИБДД начал в 2001 году, пройдя путь от инспектора до командира отдельного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области.

С мая 2017 года занимал должность заместителя начальника управления – начальника отдела дорожно-патрульной службы УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области.

Награжден ведомственными медалями.

Напомним, бывший руководитель управления ГИБДД Николай Яньшин добровольно ушел со своей должности в марте этого года. Официальной причиной стало достижение 55-летнего возраста. Сейчас Николай Яньшин работает заместителем регионального комитета транспорта и дорожного хозяйства.