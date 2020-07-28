МТС получила первую 5G лицензию в России





ПАО «МТС» объявляет о получении первой в России лицензии на оказание услуг мобильной связи стандарта 5G/IMT-2020 в диапазоне 24,25-24,65 ГГц в 83 субъектах страны. Лицензия предоставлена Роскомнадзором сроком до 16 июля 2025 года. Первыми пользователями сети «пятого поколения» станут бизнес-клиенты и крупные производственные предприятия, сообщила пресс-служба компании.

«Получение первой в России лицензии на 5G — исторический момент для отрасли. Мы стали еще на шаг ближе к новой эре в истории коммуникации, цифровизации и развитии новых IT решений и продуктов. Для МТС технологии «пятого» поколения — это важный инструмент для еще более активного развития строящейся продуктовой экосистемы, прежде всего в сфере проектов по автоматизации для бизнес-пользователей.

Стандарт 5G позволит корпоративным клиентам активно использовать технологии искусственного интеллекта, интернета вещей, дополненной и виртуальной реальности для удаленного управления оборудованием, развития беспилотного транспорта, интерактивных программ обучения и создания новейших систем контроля качества на производстве.

Нам предстоит еще многое сделать, чтобы технологии 5G стали по-настоящему массовыми, но уже сегодня очевидно, что они будут востребованы почти во всех отраслях и станут одним из важнейших драйверов развития экономики страны в ближайшие годы», — отметил президент МТС Алексей Корня.

В ближайшее время МТС представит на рынок решения для промышленных предприятий с использованием сетей «пятого» поколения. В настоящее время компания разрабатывает и тестирует сценарии использования 5G в выделенном диапазоне для индустриальных и бизнес-кейсов, в частности:

• в промышленности — машинное зрение, предиктивная аналитика и цифровые двойники для управления оборудованием;

• в сельском, лесном хозяйстве и нефтегазовом комплексе — инспектирование инфраструктурных объектов при помощи дронов;

• в медицине — дистанционные хирургические операции и мониторинг состояния пациентов;

• в ритейле — цифровые торговые залы и полноформатные биометрические системы оплаты;

• в логистике — автоматизация складских операций и беспилотное управление автопогрузчиками.

Лицензия выдана на основании решения Государственной комиссии по радиочастотам от 17 марта 2020 года для использования радиоэлектронными средствами стандарта 5G/IMT-2020 полосы радиочастот 24,25-24,65 ГГц для создания сетей связи на территории Российской Федерации.



