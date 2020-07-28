МТС получила первую 5G лицензию в России

Телеком 28.07.2020 15:25
0
28.07.2020 15:25
ПАО «МТС» объявляет о получении первой в России лицензии на оказание услуг мобильной связи стандарта 5G/IMT-2020 в диапазоне 24,25-24,65 ГГц в 83 субъектах страны. Лицензия предоставлена Роскомнадзором сроком до 16 июля 2025 года. Первыми пользователями сети «пятого поколения» станут бизнес-клиенты и крупные производственные предприятия, сообщила пресс-служба компании.
«Получение первой в России лицензии на 5G — исторический момент для отрасли. Мы стали еще на шаг ближе к новой эре в истории коммуникации, цифровизации и развитии новых IT решений и продуктов. Для МТС технологии «пятого» поколения — это важный инструмент для еще более активного развития строящейся продуктовой экосистемы, прежде всего в сфере проектов по автоматизации для бизнес-пользователей.
Стандарт 5G позволит корпоративным клиентам активно использовать технологии искусственного интеллекта, интернета вещей, дополненной и виртуальной реальности для удаленного управления оборудованием, развития беспилотного транспорта, интерактивных программ обучения и создания новейших систем контроля качества на производстве.
Нам предстоит еще многое сделать, чтобы технологии 5G стали по-настоящему массовыми, но уже сегодня очевидно, что они будут востребованы почти во всех отраслях и станут одним из важнейших драйверов развития экономики страны в ближайшие годы», — отметил президент МТС Алексей Корня.
В ближайшее время МТС представит на рынок решения для промышленных предприятий с использованием сетей «пятого» поколения. В настоящее время компания разрабатывает и тестирует сценарии использования 5G в выделенном диапазоне для индустриальных и бизнес-кейсов, в частности:
• в промышленности — машинное зрение, предиктивная аналитика и цифровые двойники для управления оборудованием;
• в сельском, лесном хозяйстве и нефтегазовом комплексе — инспектирование инфраструктурных объектов при помощи дронов;
• в медицине — дистанционные хирургические операции и мониторинг состояния пациентов;
• в ритейле — цифровые торговые залы и полноформатные биометрические системы оплаты;
• в логистике — автоматизация складских операций и беспилотное управление автопогрузчиками.
Лицензия выдана на основании решения Государственной комиссии по радиочастотам от 17 марта 2020 года для использования радиоэлектронными средствами стандарта 5G/IMT-2020 полосы радиочастот 24,25-24,65 ГГц для создания сетей связи на территории Российской Федерации.
Реклама
«Ростелеком» усилил защиту биометрических данных клиентов «Центр-инвеста»27.07.2020 15:42
Телеком 27.07.2020 15:42
Викторина «Изучи интернет — управляй им»: узнай о языковом и культурном разнообразии в интернете24.07.2020 15:17
Телеком 24.07.2020 15:17
МегаФон запускает решение для дистанционного мониторинга здоровья23.07.2020 15:34
Телеком 23.07.2020 15:34
Дачный сезон на самоизоляции: огород и стройка вместо путешествий23.07.2020 11:19
Телеком 23.07.2020 11:19
Объединили потенциал: «Ростелеком» и «КИ системы» продолжат автоматизацию работы скорой медицинской помощи22.07.2020 13:57
Телеком 22.07.2020 13:57
Средняя стоимость купленных в Волгоградской области смартфонов выросла на 21%22.07.2020 12:14
Телеком 22.07.2020 12:14
Радиофобия: узнай и не бойся17.07.2020 16:54
Телеком 17.07.2020 16:54
МегаФон и Росгеология приступают к морским изысканиям в рамках проекта Arctic Connect17.07.2020 15:18
Телеком 17.07.2020 15:18
Телевидение для гостиниц бесплатно: «Ростелеком» поддержит отельеров Юга14.07.2020 15:04
Телеком 14.07.2020 15:04
«Ростелеком» в Волгограде поддержал Всероссийскую акцию «Под куполом семьи – под защитой страны»13.07.2020 17:51
Телеком 13.07.2020 17:51
«Ростелеком» представил уникальное мультисервисное решение «Цифровая экосистема АПК»09.07.2020 15:45
Телеком 09.07.2020 15:45
МегаФон увеличил скорость мобильного интернета в первом полугодии 2020 года08.07.2020 16:36
Телеком 08.07.2020 16:36
«Ростелеком» организовал онлайн-мероприятия ко Дню молодежи07.07.2020 20:23
Телеком 07.07.2020 20:23
«Ростелеком» на Юге обеспечит видеонаблюдение во время проведения ЕГЭ-202003.07.2020 15:04
Телеком 03.07.2020 15:04
Три тысячи километров на танках за секунды: команды Севера и Юга сразятся в онлайн-турнире «Ростелекома»02.07.2020 15:31
Телеком 02.07.2020 15:31
Реклама