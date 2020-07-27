Телеком

«Ростелеком» усилил защиту биометрических данных клиентов «Центр-инвеста»

Телеком 27.07.2020 15:42
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27.07.2020 15:42


«Ростелеком» завершил проект по внедрению в систему ПАО КБ «Центр-инвест» комплекса программно-аппаратных средств, которые повышают надежность передачи биометрических данных клиентов. Как сообщила ИА «Высота 102»  пресс-служба оператора, система полностью соответствует требованиям Центрального Банка РФ и другим национальным стандартам по обеспечению защиты информации. 
«Во время запуска Единой биометрической системы в 2018 году для работы защищенных каналов связи было достаточно программных комплексов. Однако сфера кибербезопасности – одна из самых быстро развивающихся: количество рисков и угроз множится каждый день, а системы безопасности устаревают. Сейчас на долгосрочную перспективу внедряются программно-аппаратные комплексы шифрования с повышенной криптостойкостью. Мы модернизируем свою систему защиты клиентских данных, интегрируя новейший модуль с аппаратными системами шифрования криптоканалов», – пояснил Юрий Богданов, директор по инновациям банка «Центр-инвест». 
Банк «Центр-инвест» одним из первых в России подключился к Единой биометрической системе (ЕБС), сделав стратегическую ставку на развитие дистанционных сервисов и удобство клиентов. Биометрия позволяет банкам снизить издержки, а для населения делает финансовые услуги доступнее, без привязки к физическому офису банка и режиму работы.
Сдать биометрию в банке «Центр-инвест» может любой желающий. Процесс регистрации клиента в базе и снятия биометрических данных займет не более пяти минут. Сотрудник банка при личном присутствии физического лица проверит его паспорт и СНИЛС, зарегистрирует клиента в Единой системе идентификации и аутентификации (если клиент не зарегистрирован на портале Госуслуг) и с помощью специального оборудования снимет необходимые биометрические данные: сфотографирует и запишет голос. 
Хранение персональных данных обеспечивает «Ростелеком» как оператор ЕБС. При этом биометрические данные находятся отдельно от паспортных: в функционал банков при взаимодействии с системой входит только сбор, защищенная передача и верификация данных. 
«С помощью биометрической идентификации банки уже сейчас предлагают клиентам возможность открыть счет, сделать перевод и взять кредит. Для бизнеса это означает снижение затрат на обслуживание, неограниченную географию присутствия и достоверные данные о клиентах. ЕБС гарантирует пользователям усиленную безопасность, получение услуг в любом месте в любое время и возможность выбора лучших предложений на рынке. Биометрия – обязательная часть будущего с масштабным потенциалом развития в разных сферах жизни», – прокомментировал Сергей Мордасов, директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком». 
Единая биометрическая система – цифровая платформа, один из ключевых элементов механизма идентификации человека по его биометрическим характеристикам. Система призвана повысить доступность услуг, которые требуют юридически значимого подтверждения личности, при этом обеспечивает соблюдение всех необходимых требований безопасности. 22 февраля 2018 года распоряжением Правительства РФ № 293-р «Ростелеком» назначен оператором системы. Регулирование в сфере идентификации граждан на основе биометрических персональных данных осуществляет Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

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