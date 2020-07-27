В Волгоградской области подорожала еще одна пригородная маршрутка





Частные перевозчики продолжают компенсировать понесенные во время вынужденного простоя убытки за счет пассажиров. Как сообщили ИА «Высота 102» жители Городища, с сегодняшнего дня повысилась стоимость проезда в маршрутке №110 с конечной остановкой на Тулака. Так, если раньше проезд в границах Городища стоил 15 рублей, то теперь – 20 рублей. Доехать до центра теперь можно за 30 рублей, тогда как раньше поездка обходилась на 5 рублей меньше. Подорожал проезд и до конечной из Городища – теперь он стоит 35 рублей вместе прежних 30 рублей.

Напомним, после снятия ограничений все маршрутки вернулись к обычному режиму работы. Однако многие частные перевозчики подняли стоимость проезда в Волгограде от 5 до 10 рублей. Больше стали брать с пассажиров и на маршрутах Волжский-Волгоград.