Общество 26.07.2020 17:27
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26.07.2020 17:27
Рейд по соблюдению требований пожарной безопасности провели сегодня сотрудники МЧС в районе хутора Лебяжья Поляна Среднеахтубинского района. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, вместе со спасателями обход территории совершили полицейские, представители лесного хозяйства, территориальных административных комиссий и Общества спасания на водах. Место проверяющие выбрали не случайно – именно в этой местности у реки Ахтубы сейчас очень много отдыхающих, которые нередко разводят костры для приготовления шашлыков.
Инспекторы надзора с земли и воздуха при помощи беспилотников осмотрели берега ериков и возможные места купаний. С загорающими местными жителями провели профилактические беседы и вручили памятки с информацией о том, как действовать при возникновении пожара и контактными данными экстренных служб.
В настоящее время в регионе запрещено разведение костров, сжигание мусора и сухой травы. Кроме того, нельзя разжигать мангал и устраивать барбекю, как на придомовых территориях, так и на дачах. Штрафные санкции в отношении нарушителей в период особого противопожарного режима увеличиваются вдвое.
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