В Волгоградской области один коттедж выгорел, второй – чудом спасли





Пожарные завершили ликвидацию возгорания в ТОС «Майский» Светлоярского района, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области. На месте происшествия работали сотрудники двух пожарно-спасательных частей. Сообщение о загоревшемся жилом доме на улице Продольной поступило примерно в 14 часов. Двухэтажный дом был полностью охвачен огнем – строение спасти не удалось. Пламя перебросилось на соседний достраиваемый коттедж, расположенный на улице Линейной. Около 15.45 спасатели ликвидировали горение на кровле здания. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.





Напомним, в Волгоградской области продолжает действовать особый противопожарный режим. В ГУ МЧС по региону призывают граждан не сжигать сухую растительность и мусор, в том числе на своих дачных и приусадебных участках. Ветер способствует быстрому распространению огня. «Будьте предельно осторожными с огнем, неукоснительно соблюдайте элементарные правила пожарной безопасности», - отметили в ведомстве.



