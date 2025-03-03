«Яблочника» Ефимова и экс-депутата Кравченко отпустили на волю





Представитель партии «Яблоко» Александр Ефимов и экс-депутат Волгоградской городской думы, а ныне просто блогер Илья Кравченко накануне вечером покинули спецприемник в городе Волжском. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», оба жителя региона были задержаны 16 февраля при возложении цветов к памятникам жертвам политических репрессий в центре Волгограда и в Волжском.

По сведениям источников информагентства, Александр Ефимов отправился на свободу около 18.00 2 марта. Напомним, что Волжский городской суд поместил политика под арест на 14 суток за демонстрацию экстремистских материалов – к памятнику он явился с портретом Навального* в годовщину его смерти. К слову, однопартийцы Ефимова по «Яблоку» сразу после его ареста обещали оказать ему всевозможную поддержку, однако же наказание, назначенное судом, ему пришлось нести в полной мере.

О своем намерении оспаривать решение Центрального районного суда по административному делу о неповиновении законному требованию полицейских заявлял и экс-депутат Волгоградской городской думы Кравченко. Но и он покинул спецприемник лишь 2 марта около 20.00.

Напомним, Ефимов в Волгоградской области неоднократно привлекал внимание правоохранителей. Так, ранее он был оштрафован Волжским городским судом за дискредитацию Российской Армии и не смог оспорить это решение.

Для Кравченко «принудительный отдых» – нечто новое в его биографии, где уже было избрание в Волгоградскую городскую думу от КПРФ, изгнание из партии и кардинальная смена политической ориентации.

*Алексей Навальный признан террористом и экстремистом на территории РФ.