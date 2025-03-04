Минпросвещения создаст список правильных игрушек для детских садов





Минпросвещения планирует создать перечень игрушек для детских садов, которые не будут противоречить традиционным российским ценностям. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, передает V102.RU со ссылкой на ТАСС.

Министр подчеркнул, что разрабатывается новая стратегия образования, в том числе дошкольного образования.

– Дошкольный период - один из основных этапов формирования всех основных психологических функций детей. Поэтому нам нужно, как и в школе, перечень тех игрушек, которые будут поставляться в детские сады. Чтобы мы перечень утвердили для определенного возраста, – приводит агентство слова министра.

Также Кравцов пояснил, что на полках магазинов до сих пор есть игрушки, противоречащие традиционным ценностям. Министр предложил законом закрепить процедуру экспертизы игрушек.