В Суровикино пожар в летней кухне унёс жизнь пенсионера





3 марта в частном секторе Суровикино Волгоградской области произошёл пожар. Как сообщает ИА «Высота 102», в небольшом кирпичном строении заживо сгорел пенсионер. Пожилой мужчина проживал в летней кухне и отапливался обогревателем, из-за которого пламя и начало распространяться внутри кирпичной постройки.

- Накануне в городе Суровикино горела летняя кухня. Пламенем были объяты 12 кв. метров. На место оперативно прибыли девять спасателей и две пожарные машины, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Во время осмотра места пожара специалисты обнаружили тело мужчины. Им оказался 72-летний местный житель.

Отметим, по информации специалистов, пожар могла спровоцировать нештатная работа электрообогревателя.