В Волгограде одобрили проект по масштабному развитию ЦПКиО





Градостроительный совет администрации Волгограда одобрил концепцию развития Центрального парка культуры и отдыха. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу парка, участники совета единогласно поддержали проект по благоустройству парковой территории.

Так, в масштабных планах обозначено строительство крытой оранжереи, водного комплекса и фуд-молла с национальными кухнями, установка нового колеса обозрения и благоустройство набережной.





Уже в этом году планируется обустройство круглогодичной оранжереи в центральной части парка неподалеку от «Свадебной карусели».

Также планируется постройка комплекса водных развлечений, включающий в себя несколько подогреваемых бассейнов общей площадью 1700 квадратных метров и пять водных горок.





Вдоль склона реки Волга появится большой фуд-молл с 12 национальными кухнями, а также планируется благоустроить и саму набережную.

Самым крупным объектом в парке станет новое вантовое колесо обозрения, высота которого в 2,5 раза превысит нынешнее колесо. Во время сеанса гостям парка откроется вид на всю панораму города в обе стороны - Мамаев курган и Волго-Ахтубинскую пойму. В вечернее время движение колеса будет сопровождаться анимационной подсветкой.





Фото: ЦПКиО