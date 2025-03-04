Общество

Власти ищут замену изгнанному подрядчику для благоустройства Россошинского мемориала

Общество 04.03.2025 12:46
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04.03.2025 12:46


В Городищенском районе Волгоградской области одновременно с благоустройством площади Павших Борцов оказалась сорвана реставрация всемирно известного военного мемориального кладбища советских воинов вблизи села Россошка. Как сообщает ИА «Высота 102», власти разорвали соглашение на благоустройство территории из-за нарушения сроков и теперь ищут нового подрядчика.

Напомним, договор на производство работ был заключён между МБУ «Патриотцентр» и компанией «СПЕЦСТРОЙ» 12 августа 2024 года. Как ранее сообщала редакция, контрактом был предусмотрен  комплекс работ: установка 130 новых надгробных плит, реконструкция тротуаров, ремонт ограждений кладбища, обновление подъездных дорог, установка уличного освещения и системы видеонаблюдения. Появиться наконец здесь должен был и новый туалет.

На эти цели из бюджета чиновники выделили 17 млн рублей. Победитель отбирался по итогу аукциона, при этом за подряд боролись сразу четыре организации. Руководству ООО «СПЕЦСТРОЙ», чтобы одержать победу, пришлось сбить ценник до 13,9 млн рублей.

Обновлённый объект должен был быть передан заказчику до 1 ноября 2024 года, однако подрядчик взял аванс в размере 4 млн рублей, а основной объём работ так и не выполнил.

В результате районные власти неоднократно вынуждены были штрафовать специализированную организацию. Суммарно строителям предъявлены требования об уплате санкций в размере 1,1 млн рублей.


Однако и это не подстегнуло подрядчика провести работу над ошибками. В середине февраля 2024 года муниципальный заказчик «Патриотцентр» подписал решение об одностороннем расторжении контракта.


О сложившейся ситуации знают и в администрации Волгоградской области. По информации регионального комитета государственной охраны объектов культурного наследия, реставрация мемориального комплекса вскоре возобновится, но уже усилиями нового подрядчика.

- В связи с тем, что подрядная организация не провела работы в установленные сроки, с ней расторгли контракт. В тоже время в текущем году работа по благоустройству мемориального кладбища продолжена. Также 13 февраля 2025 заключен контракт на выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения. Объявлены аукционы на приобретение и установку туалетного модуля; проведение работ по благоустройству территории мемориального кладбища. Планируемые сроки заключения контрактов – в марте текущего года, - уточнили в пресс-службе облкультнаследия.

При этом успеют ли специалисты произвести весь объём работ к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне или мемориальный комплекс встретит праздник в недоделанном состоянии – неизвестно. В настоящее время конкурсные процедуры в самом разгаре. Информация о подписании контрактов на Госзакупках пока не размещена.

На установку туалетного модуля и дореставрацию места упокоения воинов-защитников Сталинграда из бюджета вновь выделено 14,3 млн рублей.

Отметим, ранее редакция рассказывала о том, как компания ООО «СПЕЦСТРОЙ» сорвала обновления площади Павших Борцов в городище. Зона отдыха, где предполагалось тождественное открытие стелы «Рубеж Сталинградской доблести», оказалась раскурочена и брошена в таком состоянии в канун 82-й годовщины победы в Сталинградской битве. При этом в январе 2025 года правоохранители задержали за взятку замглавы администрации Городищенского района, курирующего реализацию проектов благоустройства.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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