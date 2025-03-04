Стремительное потепление до +13 прогнозируют в Волгоградской области





В Волгоградской области после морозных дней резко сменится погода. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, к концу недели в регионе ожидается стремительное потепление до +13°.

- 5 марта местами ожидаются небольшие осадки. Ночью и утром в отдельных районах гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Ветер днем северо-западный 10-15 м/с, местами порывы до 18-23 м/с. Температура воздуха днем 0…+5º, - сообщают синоптики.

До конца недели специалисты обещают потепление по всей Волгоградской области.

- 6 марта воздух днем прогреется до +2…+7 градусов, - уточнили в Волгоградском ЦГМС. - Уже 7 марта столбики термометров поднимутся в регионе до отметок от +9 до +13 градусов.