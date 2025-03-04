В Волгограде ввели в эксплуатацию новый логистический центр





Новый склад Wildberries открыли в Волгограде для приема поставок товаров продавцов. Как сообщает V102.RU, объект построен в Дзержинском районе на участке между улицами Авторемонтная, Дубовая Балка и проездом Бузулукским.

— Объект в Волгограде будет принимать на хранение товары продавцов, также он доступен для приемки поставок по модели «Маркетплейс». На нем будет установлен автоматический сортировочный конвейер, который сможет обработать порядка 230 тысяч единиц товара в сутки, — сообщили в пресс-службе компании РВБ (объединенной компании Wildberries и Russ).

Строительство логистического центра велось в рамках инвестиционного соглашения, заключенного компанией с администрациями Волгограда и Волгоградской области на срок до 2031 года. После выхода на проектную мощность логистический центр начнет обслуживать не только Волгоградскую область, но и ряд южных регионов страны.

Ранее сообщалось, что новый логоцентр будет обрабатывать заказы не только жителей Волгоградской области, но также сможет стать отправной точкой для доставки товаров местных предпринимателей по всей России, что будет способствовать более активному развитию малого и среднего бизнеса в регионе.

Сейчас в Волгограде уже действуют два сортировочных центра маркетплейса.