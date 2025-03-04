ТМК выпустила документальный фильм к 55-летию Волжского трубного завода





Трубная Металлургическая Компания представила киноленту к 55-летию входящего в ее состав Волжского трубного завода. Премьера документального фильма «ВТЗ 55: только вместе!» состоялась в рамках кинопоказа для сотрудников и ветеранов предприятия.

Официально первую очередь производственного комплекса приняли в эксплуатацию в 1970 году, при этом 25-минутная картина охватывает более широкий временной период и с помощью архивных и современных кадров рассказывает историю завода с начала строительства и выпуска первой электросварной трубы в 1969 году до настоящего времени.

Особое внимание в киноленте уделено выдающимся специалистам завода, внедрению цифровых решений для повышения эффективности производства, современным практикам обеспечения безопасности труда, работе экологического комплекса и природоохранным проектам предприятия, программам привлечения и развития персонала. В съемках киноленты были задействованы руководители, сотрудники и ветераны ВТЗ, а также проходящие практику на заводе студенты.

— 55 лет летописи Волжского трубного завода неразрывно связаны с историей не только металлургической промышленности, но и всей страны. Волжские трубники шли в ногу со временем, чутко отзываясь на меняющиеся требования экономики и отрасли, развивая производственную культуру и постоянно повышая стандарты качества. В сочетании со стремлением к разработке новых и совершенствованию существующих технологий это делает ВТЗ уникальным предприятием мирового уровня, — сказал управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.

Помимо премьеры документального фильма программа празднования юбилея завода включала церемонию чествования заслуженных металлургов, открытие выставки фотопортретов работников электросталеплавильного цеха, праздничный концерт и другие мероприятия.

Полную версию фильма можно посмотреть на сайте бренд-медиа ТМК — портале «Трубник Online» по ссылке

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