Власти Дубовки пообещали решить вопрос с долгами школ за свет





В Волгоградской области после скандала с задолженностью шести школ на территории Дубовского района по счетам за электроэнергию местные чиновники пообещали решить вопрос с бесперебойным энергоснабжением образовательных учреждений. Как сообщает ИА «Высота 102», власти уже направили гарантийное письмо в «Волгоградэнергосбыт» об уплате всей накопленной суммы.

- Отключений в учреждениях образования не будет — в ресурсоснабжающую организацию направлены гарантийные письма. Долг, сформировавшийся по техническим причинам, будет оперативно погашен, — подчеркнули в районной администрации.

Напомним, ранее стало известно об ограничении подачи электроэнергии в школы на территории Малоивановского, Устьпогожинского, Песковатского, Оленьевского, Суводского, Давыдовского поселений.

По информации компании «Волгоградэнергосбыт» на 04 марта 2025 года ответа от властей с конкретными суммами и датами погашения долга не поступало. Общая задолженность учреждений образования Дубовского района за потребленную электроэнергию составляет более 2,5 млн рублей.

Фото из архива ИА «Высота 102»