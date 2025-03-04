



4 марта состоялось заседание совета при полпреде президента РФ в Южном федеральном округе Владимире Устинове. Как сообщает ИА «Высота 102», мероприятие было посвящено готовности субъектов к весеннему паводку и пожароопасному сезону. По видеоконференцсвязи о ситуации в регионе доложил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

По информации пресс-службы главы региона, на совещании особое внимание было уделено дополнительным мерам, которые регион планирует предпринять для усиления защиты от масштабных ЧС.

Отметим, в Волгоградской области противопожарная служба насчитывает 1,7 тыс. человек и порядка 300 единиц специализированной техники. В 2025 году в регионе будут созданы два межрайонных подразделения быстрого реагирования, которые смогут оперативно усиливать пожарных на том или ином направлении. Для тушения лесных возгораний на базе лесничеств создадут специализированную межрайонную группу экстренного реагирования.

Фото: администрация Волгоградской области