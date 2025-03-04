Общество

Под Волгоградом похоронили сбитую пьяным водителем медсестру реанимации

Общество 04.03.2025 13:43
0
04.03.2025 13:43


Сегодня, 4 марта,  в Калаче-на-Дону Волгоградской области простились с Ольгой Демьяненко, которую сбил насмерть пьяный водитель. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на некролог ГБУЗ «Калачевская ЦРБ», Ольга Вячеславовна работала медсестрой-анестезистом в отделении реанимации. 
- Ольга Вячеславовна проработала у нас много лет и за это время стала настоящей опорой для многих пациентов и коллег. Она была светлым, добрым и порядочным человеком,  всегда проявляла внимание и заботу к тем, кто нуждался в помощи. За свою преданность делу и профессионализм она получила множество грамот и благодарственных писем, - вспоминают о своей коллеге врачи.
Напомним, трагическое происшествие случилось на улице Кирова в Калаче-на-Дону утром 2 марта. Водитель Лады Весты сбил женщину, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. К сожалению, спасти ее не удалось - она скончалась в родной больнице. Выяснилось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. 
Фото Ольги Демьяненко ok.ru, коллаж V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
04.03.2025 16:15
Общество 04.03.2025 16:15
Комментарии

0
Далее
Общество
04.03.2025 16:11 Реклама
Общество 04.03.2025 16:11 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
04.03.2025 15:40
Общество 04.03.2025 15:40
Комментарии

0
Далее
Общество
04.03.2025 15:19
Общество 04.03.2025 15:19
Комментарии 0

0
Далее
Общество
04.03.2025 15:00
Общество 04.03.2025 15:00
Комментарии

0
Далее
Общество
04.03.2025 14:19
Общество 04.03.2025 14:19
Комментарии

0
Далее
Общество
04.03.2025 13:38
Общество 04.03.2025 13:38
Комментарии

0
Далее
Общество
04.03.2025 12:54
Общество 04.03.2025 12:54
Комментарии

0
Далее
Общество
04.03.2025 12:46
Общество 04.03.2025 12:46
Комментарии

0
Далее
Общество
04.03.2025 12:38
Общество 04.03.2025 12:38
Комментарии

0
Далее
Общество
04.03.2025 12:35
Общество 04.03.2025 12:35
Комментарии

0
Далее
Общество
04.03.2025 11:52
Общество 04.03.2025 11:52
Комментарии

0
Далее
Общество
04.03.2025 10:49
Общество 04.03.2025 10:49
Комментарии

0
Далее
Общество
04.03.2025 10:34
Общество 04.03.2025 10:34
Комментарии

0
Далее
Общество
04.03.2025 10:26
Общество 04.03.2025 10:26
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:15
Оператора Георгия Катаманова похоронят в Волгограде 5 мартаСмотреть фотографии
16:11
ТМК выпустила документальный фильм к 55-летию Волжского трубного заводаСмотреть фотографии
16:10
В Волгограде за «эксперименты» осудят жителя КазаниСмотреть фотографии
15:44
Снова о самом важном: новый сезон кинооткровений от «Ростелекома» уже на WinkСмотреть фотографии
15:43
Приговор по делу о незаконной регистрации 3,8 тыс. мигрантов вынесли в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:40
В Волгограде одобрили проект по масштабному развитию ЦПКиОСмотреть фотографии
15:29
В школах Михайловки прошли массовые эвакуации из-за угроз неизвестных «минеров»Смотреть фотографии
15:19
В Волгограде ввели в эксплуатацию новый логистический центрСмотреть фотографии
15:00
Андрей Бочаров доложил Устинову о готовности региона к паводку и пожарамСмотреть фотографии
14:43
В Волгограде лишили прав водителя, сбежавшего после наезда на женщину с ребенкомСмотреть фотографии
14:25
Пятерых пропавших волгоградцев ищут волонтеры и полицияСмотреть фотографии
14:19
Власти Дубовки пообещали решить вопрос с долгами школ за светСмотреть фотографии
14:18
В Михайловке эвакуировали две школыСмотреть фотографии
13:43
Под Волгоградом похоронили сбитую пьяным водителем медсестру реанимацииСмотреть фотографии
13:38
Стремительное потепление до +13 прогнозируют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:36
‎В Волгограде подрались болельщики «Ротора» и «Урала»: двое задержаныСмотреть фотографии
12:54
Минпросвещения создаст список правильных игрушек для детских садовСмотреть фотографии
12:46
Власти ищут замену изгнанному подрядчику для благоустройства Россошинского мемориалаСмотреть фотографии
12:38
В Волгограде из затопленного подземного перехода после происшествия откачивают водуСмотреть фотографииCмотреть видео
12:35
Экс-мэр Волгограда Евгений Ищенко самоликвидировался как ИПСмотреть фотографии
12:26
Под Волгоградом в «Светофоре» на голову покупательницы свалился ящик с бытовой химиейСмотреть фотографии
11:52
В Котово прощаются с лучшим детским доктором Валерием ГребенниковымСмотреть фотографии
11:20
Яндекс Недвижимость: цены на новостройки снова подросли в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:04
Волгоградские гандболистки дома разгромили «Университет» в СуперлигеСмотреть фотографии
10:55
«Все так внезапно, страшно»: водитель пояснил причины побега после наезда на ребенка в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:49
Волгоградского коммерсанта уличили в изготовлении опасного фастфудаСмотреть фотографии
10:47
В России хотят запретить каршеринг водителям моложе 21 годаСмотреть фотографии
10:34
В Волгоградской области похоронят 36-летнего контрактника Юрия ПряхинаСмотреть фотографии
10:26
В Волгограде рассказали о состоянии ребенка, которого вытащили из-под машины после ДТПСмотреть фотографии
10:08
Взрывной рост вирусных заболеваний зафиксирован в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 