Под Волгоградом похоронили сбитую пьяным водителем медсестру реанимации

Общество 04.03.2025 13:43
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04.03.2025 13:43
Сегодня, 4 марта, в Калаче-на-Дону Волгоградской области простились с Ольгой Демьяненко, которую сбил насмерть пьяный водитель. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на некролог ГБУЗ «Калачевская ЦРБ», Ольга Вячеславовна работала медсестрой-анестезистом в отделении реанимации.
- Ольга Вячеславовна проработала у нас много лет и за это время стала настоящей опорой для многих пациентов и коллег. Она была светлым, добрым и порядочным человеком, всегда проявляла внимание и заботу к тем, кто нуждался в помощи. За свою преданность делу и профессионализм она получила множество грамот и благодарственных писем, - вспоминают о своей коллеге врачи.
Напомним, трагическое происшествие случилось на улице Кирова в Калаче-на-Дону утром 2 марта. Водитель Лады Весты сбил женщину, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. К сожалению, спасти ее не удалось - она скончалась в родной больнице. Выяснилось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
Фото Ольги Демьяненко ok.ru, коллаж V102.RU
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