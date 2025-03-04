



В Волгограде транспортные предприятия продолжают работы по возобновлению движения на линии скоростного трамвая. Как сообщили V102.RU в мэрии, волгоградцев просят воспользоваться альтернативным городским транспортом на время сбоя.

Как ранее сообщалось информагентством, в связи с технологическим нарушением скоростной трамвай временно работает в границах «Ельшанка» - «ТРК «Европа Сити Молл».

- Городские транспортные предприятия приносят извинения за временные неудобства и просят пассажиров при необходимости пользоваться троллейбусными маршрутами - на троллейбусный маршрут №8а, следующий по Первой продольной магистрали, выведен дополнительный подвижной состав, - сообщили в мэрии.

Как заверили в администрации, работа трамвая будет восстановлена в максимально короткие сроки.