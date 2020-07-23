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Дачный сезон на самоизоляции: огород и стройка вместо путешествий

Телеком 23.07.2020 11:19
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23.07.2020 11:19


МТС Банк изучил потребительские расходы с наступлением дачного сезона 2020 года на товары для дома, дачи, строительства и ремонта, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба.
Анализ собственных данных показал, что в период самоизоляции с мая по июнь 2020 года, жители Волгоградской области, как и в кризисные 2015-2016 годы, вновь вернулись к отдыху и ведению хозяйства на дачах, а их расходы на стройку выросли в 2,4 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года.
В 2020 году наступление дачного сезона и традиционного сезона ремонтов выпало на самый пик самоизоляции. У жителей региона появилось больше времени, чтобы заняться ремонтом квартир, обустройством дач и садоводством, что повлекло увеличение расходов по трем категориям товаров: строительные материалы, садовые принадлежности, товары для дома и ремонта.
Лидерами по темпу роста стали стройматериалы (в т.ч. лесоматериалы, цемент, песок, кирпич, трубы, ограждения) – количество транзакций в мае-июне 2020 года выросло в 2,3 раза по сравнению с прошлым годом, а расходы на них увеличились в 2,4 раза. 
На втором месте по приросту продаж в регионе – мебель, товары для дома и ремонта, куда относятся обои, краски, электрические и осветительные приборы, зеркала, картины, постельные принадлежности, посуда и т.д. Здесь количество транзакций выросло на 77%, а общая сумма расходов – на 75%. Стоит отметить, что в России в предыдущие годы эта категория демонстрировала самый значительный прирост: например, в 2019 году на 61% по количеству покупок и на 77% по расходам по сравнению с 2018 годом.
Снижение доходов вызвало рост интереса к садоводству
Наименьший рост продаж в регионе показали садовые принадлежности (в т.ч. садовый инвентарь, семена, саженцы, горшечные растения, удобрения). В этой категории рост количества транзакций составил 41%, рост трат всего – 9%. Примечательно, что в России в предыдущие годы на фоне стабилизации экономики продажи этих товаров упали: так, например, в мае-июне 2019 года произошел обвал в 2,4 раза по количеству покупок и в 3,6 раза по объему расходов (по отношению к данным того же периода 2018 года).1 
Таким образом, показатель среднего дохода напрямую влияет на продажи товаров для сада и огорода. Для сравнения, в 2018-2019 годах – в период восстановления экономики люди постепенно отказывались от дачного хозяйства, а в кризисные 2015-2016 годы и посткризисный 2017 год отмечался рост спроса на садовые товары. В текущем году россияне также отказываются от поездок в отпуск в пользу дачного отдыха и садоводства, в том числе из-за повсеместного закрытия границ, гостиниц и мест отдыха, а также карантина для приезжих во многих регионах России.
Несмотря на инфляцию, в Волгоградской области по двум категориям произошло снижение среднего чека: на 2% по товарам для дома и на 27% –по садовым принадлежностям.Это свидетельствует о том, что покупатели экономили и выбирали товары дешевле, чем годом ранее. При этом по стройматериалам средний чек немного вырос – на 2%.
Методология исследования
Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка во всех регионах России. Учитывались платежные операции в мае-июне 2019-2020 годов в специализированных магазинах бытовых принадлежностей, а также  в торговых сетях Leroy Merlin, OBI, Hoff, «Твой дом», «Столплит», «Аскона» и другим торговым точкам, работающим под соответствующими МСС кодами.

 1 По данным аналитики МТС Банка за май-июнь 2017-2019 годов от 12.08.2019

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