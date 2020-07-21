Экономика

Денежные переводы Western Union запущены в интернет-банке «Открытия»

Экономика 21.07.2020 15:31
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21.07.2020 15:31


Теперь клиенты банка могут отправлять деньги по России и за рубеж в интернет-банке «Открытия» 24/7 в несколько кликов.
Банк «Открытие», входящий в перечень системно значимых кредитных организаций России, и Western Union (NYSE: WU), лидер в сфере международных денежных переводов, запустили услугу денежных переводов в интернет-банке «Открытия». Теперь клиенты банка могут отправлять деньги по России и за рубеж в любое время из любой точки планеты через cистему Western Union в интернет-банке со своей банковской карты, сообщает ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
Отправлять средства можно как в рублях, так и в долларах США. Получить перевод можно наличными в сотнях тысяч пунктов обслуживания Western Union в более чем 200 странах и территориях мира. Размер комиссии начинается от 1% и зависит от суммы перевода и страны назначения*. Лимит для большинства стран составляет 350 тыс. рублей за одну операцию, 350 тыс. рублей в день, 600 тыс. рублей в месяц.
«Мы рады предложить нашим клиентам новый сервис, который позволит поддержать своих близких, где бы они ни находились. Уверен, что услуга будет пользоваться большим спросом с учетом ограничений на поездки в условиях пандемии. Мы намерены активно развивать сотрудничество с Western Union и в ближайшее время предложить новые сервисы нашим клиентам», – отметил Дмитрий Бочеров, начальник управления транзакционного бизнеса банка «Открытие».
«Партнёрство с банком «Открытие», одним из крупнейших банков страны, несёт преимущества для обеих сторон: мы расширяем наше цифровое присутствие, а клиенты банка получают возможность удобно отправлять деньги по всей России и за рубеж, – комментирует региональный вице-президент Western Union в России и странах СНГ Андрей Агеев. – Открытая платформа Western Union позволяет финансовым институтам и другим организациям решать целый ряд задач, связанных с денежными переводами за рубеж, делает переводы удобнее, быстрее и прозрачнее. Мы очень рады сотрудничеству с банком «Открытие» и надеемся, что в ближайшем будущем оно станет еще шире».
Чтобы совершить перевод, необходимо зайти в интернет-банк «Открытия», перейти в раздел «Переводы», а затем открыть вкладку «По всему миру». После этого остаётся только выбрать страну назначения, источник списания средств, ввести данные получателя и сумму, а также валюту перевода. Процедура занимает несколько минут. После совершения перевода отправитель получит контрольный номер денежного перевода (MTCN), который следует сообщить получателю.
Получить перевод можно наличными в сотнях тысяч пунктов обслуживания Western Union по всему миру через несколько минут после отправки**. Для получения денежного перевода необходимо иметь при себе удостоверение личности и знать контрольный номер денежного перевода.
Получить более подробную информацию о сервисе переводов в интернет-банке можно на сайте банка «Открытие»: https://www.open.ru/wu#1336

* В дополнение к плате за отправление перевода Western Union может получать доход от курсовой разницы в случае, если валюта выплаты отличается от валюты отправления перевода. При выборе системы переводов обращайте внимание не только на тариф, но и на обменный курс операции. Плата за перевод и обменный курс могут быть различными в зависимости от системы переводов, канала и отделения, где оказывается услуга, на основе ряда факторов. Тарифы и курс могут быть изменены без предварительного уведомления.
** Согласно условиям предоставления услуги, выплата перевода может быть задержана или услуга может быть недоступна в связи с особенностями оказания услуги, включая  конкретную сумму перевода, страну назначения, наличие валюты, применимое  законодательство, требования по идентификации, часы работы  пункта выплаты, разницу в часовых поясах, условия тарифов с отсрочкой выплаты перевода и иные применимые ограничения. См. условия оказания услуги по переводу денежных средств на westernunion.ru.
 

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