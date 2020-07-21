Денежные переводы Western Union запущены в интернет-банке «Открытия»





Теперь клиенты банка могут отправлять деньги по России и за рубеж в интернет-банке «Открытия» 24/7 в несколько кликов.

Банк «Открытие», входящий в перечень системно значимых кредитных организаций России, и Western Union (NYSE: WU), лидер в сфере международных денежных переводов, запустили услугу денежных переводов в интернет-банке «Открытия». Теперь клиенты банка могут отправлять деньги по России и за рубеж в любое время из любой точки планеты через cистему Western Union в интернет-банке со своей банковской карты, сообщает ИА «Высота 102» пресс-служба банка.

Отправлять средства можно как в рублях, так и в долларах США. Получить перевод можно наличными в сотнях тысяч пунктов обслуживания Western Union в более чем 200 странах и территориях мира. Размер комиссии начинается от 1% и зависит от суммы перевода и страны назначения*. Лимит для большинства стран составляет 350 тыс. рублей за одну операцию, 350 тыс. рублей в день, 600 тыс. рублей в месяц.

«Мы рады предложить нашим клиентам новый сервис, который позволит поддержать своих близких, где бы они ни находились. Уверен, что услуга будет пользоваться большим спросом с учетом ограничений на поездки в условиях пандемии. Мы намерены активно развивать сотрудничество с Western Union и в ближайшее время предложить новые сервисы нашим клиентам», – отметил Дмитрий Бочеров, начальник управления транзакционного бизнеса банка «Открытие».

«Партнёрство с банком «Открытие», одним из крупнейших банков страны, несёт преимущества для обеих сторон: мы расширяем наше цифровое присутствие, а клиенты банка получают возможность удобно отправлять деньги по всей России и за рубеж, – комментирует региональный вице-президент Western Union в России и странах СНГ Андрей Агеев. – Открытая платформа Western Union позволяет финансовым институтам и другим организациям решать целый ряд задач, связанных с денежными переводами за рубеж, делает переводы удобнее, быстрее и прозрачнее. Мы очень рады сотрудничеству с банком «Открытие» и надеемся, что в ближайшем будущем оно станет еще шире».

Чтобы совершить перевод, необходимо зайти в интернет-банк «Открытия», перейти в раздел «Переводы», а затем открыть вкладку «По всему миру». После этого остаётся только выбрать страну назначения, источник списания средств, ввести данные получателя и сумму, а также валюту перевода. Процедура занимает несколько минут. После совершения перевода отправитель получит контрольный номер денежного перевода (MTCN), который следует сообщить получателю.

Получить перевод можно наличными в сотнях тысяч пунктов обслуживания Western Union по всему миру через несколько минут после отправки**. Для получения денежного перевода необходимо иметь при себе удостоверение личности и знать контрольный номер денежного перевода.

https://www.open.ru/wu#1336 Получить более подробную информацию о сервисе переводов в интернет-банке можно на сайте банка «Открытие»:



