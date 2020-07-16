Чиновников Городищенского района Волгоградской области сливают

Общество 16.07.2020 12:08
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16.07.2020 12:08
По результатам прошедших публичных слушаний, большинство участников высказались за преобразования в административном устройстве Городищенского района Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», планируется слияние администраций городского поселения и района. Все полномочия будет осуществлять обновленная администрация Городищенского муниципального района. По мнению инициаторов, результатом реформы должна стать оптимизация бюджетных расходов и повышение эффективности системы управления. Окончательное решение в течение месяца должна принять Городищенская городская дума. Новый Устав городского поселения вступит в силу не раньше, чем будет избран новый состав гордумы. Выборы - в сентябре 2021 года.
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