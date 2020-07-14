В Волгоградской области из-за удара молнии сгорело пшеничное поле





Пожар на поле пшеницы тушили накануне вечером в Серафимовичском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в ГУ МЧС России по региону, в хуторе Фомихинский горело пшеничное поле площадью 20 га. По предварительным данным, возгорание произошло из-за разряда молнии.

Погибших и пострадавших в результате пожара нет.



