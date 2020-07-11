В Волгоградской области сбили двух детей на велосипедах





Двое детей 9 и 12 лет пострадали в Волгоградской области в результате наезда автомобилей. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, накануне днем в Центральном районе Волгограда 9-летнюю девочку, которая двигалась на велосипеде по пешеходному переходу, сбила «Лада Приора», которой управлял 38-летний водитель. ДТП произошло на пересечении улицы Коммунистическая с улицей 7-ая Гвардейская. Школьницу с различными травмами доставили в больницу.

В результате наезда автомобиля «Опель Мерива», которым управляла 49-летняя женщина, пострадал 12-летний мальчик. ДТП произошло в городе Волжский на улице Пушкина. Мальчик на велосипеде двигался по внутриквартальному проезду, где на него и наехала иномарка. В результате ДТП школьник с травмой головы, ушибами доставлен в больницу.



