В Волгограде три легковушки догнали друг друга: есть пострадавшие





Дорожное происшествие с тремя пострадавшими произошло в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, накануне напротив дома №14 на ул. Рабоче-Крестьянской столкнулись три автомобиля.

По предварительным данным, 28-летний водитель, управляя автомашиной «Ниссан Санни», не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомашиной «Лада Ларгус», которая от удара столкнулась с попутной автомашиной «Лада Гранта».

В результате ДТП пострадали трое пассажиров «Ниссана»: 47-летняя женщина, 29-и и 18-летние девушки. Они с травмами доставлены в больницу.



