В Волгограде три легковушки догнали друг друга: есть пострадавшие

Происшествия 11.07.2020 09:30
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11.07.2020 09:30
Дорожное происшествие с тремя пострадавшими произошло в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, накануне напротив дома №14 на ул. Рабоче-Крестьянской столкнулись три автомобиля.
По предварительным данным, 28-летний водитель, управляя автомашиной «Ниссан Санни», не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомашиной «Лада Ларгус», которая от удара столкнулась с попутной автомашиной «Лада Гранта».
В результате ДТП пострадали трое пассажиров «Ниссана»: 47-летняя женщина, 29-и и 18-летние девушки. Они с травмами доставлены в больницу.
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