Прокурор покинул Волгоградскую область





Бывший прокурор Волгоградской области Максим Ершов, занимавший пост с 2015 года, тепло попрощался с коллективом надзорного органа и уехал из Волгограда навстречу новому этапу судьбы. Обязанности прокурора региона сейчас исполняет первый заместитель руководителя облпрокуратуры Светлана Чиженькова.





По сведениям ИА «Высота 102», прибытие на новое место службы прокурора Волгоградской области Дениса Костенко должно состояться в течение месяца. По традиции он будет представлен личному составу на мероприятии с участием представителей Генеральной прокуратуры России.





Как сообщалось ранее, Западно-Сибирский транспортный прокурор Денис Костенко был утвержден на должность прокурора Волгоградской области решением специальной комиссии генпрокуратуры. Нынешний прокурор Волгоградской области Максим Ершов должен занять пост прокурора Забайкальского края. Указы Президента РФ о назначениях еще не опубликованы.



