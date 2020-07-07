Девять дней без воды мучаются жители поселка Ангарский в Волгограде

Общество 07.07.2020 14:37
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07.07.2020 14:37
Сегодня пошел 9-й день, как нет водоснабжения в двух десятках частных домов на улице Кобринской в поселке Ангарский. На две соседние улицы – Куринской и Миусской – живительная влага поступает, но напор крайне слабый.
В последние дни в Волгограде установилась 40-градусная жара. Однако, как сообщили ИА «Высота 102» жители домов по улице Кобринской, водовозку за эти дни они видели лишь однажды – в воскресенье, 5 июля. «Ни искупаться, ни приготовить еду невозможно. Огороды скоро превратятся в выжженные поля – огурцы, помидоры и остальные культуры вянут на глазах. Все труды насмарку», - жалуются обитатели частного сектора в Дзержинском районе.
В течение первой недели звонки горожан в коммунальные службы, по их словам, результатов не давали. Лишь сегодня люди обнаружили признаки активных действий – на улице появилась бригада рабочих со спецтехникой, которые вырыли траншею. В пресс-службе ООО «Концессии водоснабжения» информагентству пояснили, что воды нет из-за «100%-ой коррозии трубопровода диаметром 50 мм». «В связи с невозможностью восстановления старого водопровода протяженностью 25 метров ведется его полная замена», - добавили в компании.
Срок завершения работ и график подвоза воды в «Концессиях водоснабжения» не уточнили.
Напомним, серьезные проблемы с водоснабжением этим летом испытывают жители и других территорий Волгоградской области. В поселке Горный Советского района Волгограда в начале июня не было воды из-за поломки скважины. В расположенном по-соседству поселке Майский многолетние проблемы с питьевой водой заставили горожан выйти на пикет. В Палласовке от знойной погоды рвутся водопроводы.
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