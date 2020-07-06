В Палласовке Волгоградской области из-за адской жары рвутся водопроводы

Общество 06.07.2020 15:08
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06.07.2020 15:08
Причины отсутствия питьевой воды в Палласовке, о которых сообщало ИА «Высота 102», разъяснил глава Палласовского муниципального района. Вячеслав Толмачёв рассказал, что 4 июля в Палласовке произошел порыв на 15-ом километре магистрального водопровода, диаметром 400 мм : «Аварийно-восстановительным бригадам, в составе специалистов МУП «Водоканал Палласовксого района», Палласовский ЛПУМГ и МУП «Водоочистные сооружения», удалось оперативно ликвидировать крупный порыв, и к вечеру 5 июля авария была устранена в полном объеме. На период восстановительных работ мы привлекли ЕДДС по сбору информации о гражданах, которым необходим подвоз воды — в общей сложности был осуществлен развоз более 300 м3 воды. Кроме того, в период ликвидации аварии на территории города, в соответствии с графиком, не прекращалась подача технической воды для полива огородов и приусадебных участков шестью насосными станциями».
Кроме того, сегодня утром в связи с высоким температурным режимом и нагрузками на действующую систему водоснабжения произошел порыв на 7-ом километре магистрального водопровода. «Сейчас аварийно-восстановительные бригады ликвидируют порыв на этом участке. Уже организована работа по подвозу воды жителям города и в социальные учреждения. Мы планируем, что полностью ликвидировать аварию и возобновить подачу воды удастся сегодня к вечеру, ситуация находится на моем личном контроле», - заявил глава Палласовского муниципального района.
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