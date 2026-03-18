В Волгограде напомнили о налоговых льготах для участников СВО





УФНС России по Волгоградской области провело встречу с социальными координаторами филиала фонда «Защитники Отечества» в формате видео-конференц-связи. Как сообщает ИА «Высота 102», участники мероприятия рассмотрели действующие налоговые льготы для участников СВО и членов их семей, а также порядок их получения.

Специалисты УФНС напомнили, что с налогового периода 2022 года действуют в регионе федеральные льготы по транспортному и земельному налогам для ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции и членов их семей. К членам семей относятся супруг (супруга), несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения, лица, находящиеся на иждивении.

Напомнили собравшимся и о том, что льгота по налогу на имущество предоставляется в размере полной суммы налога в отношении объекта, находящегося в собственности налогоплательщика и не используемого в предпринимательской деятельности. Льготным признается один объект налогообложения каждого вида по выбору:

квартира, часть квартиры или комната,

жилой дом или часть жилого дома,

помещение или сооружение,

хозяйственное строение или сооружение,

гараж или машино-место.

Кроме того, в ходе встречи стороны рассмотрели порядок предоставления льгот по транспортному и земельному налогам.