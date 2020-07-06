В Волгоградской области администрация забаррикадировалась из-за чиновника с COVID-19

Общество 06.07.2020 09:49
0
06.07.2020 09:49
Администрация Новониколаевского района Волгоградской области закрылась для посетителей из-за заболевшего сотрудника. Как сообщили ИА «Высота 102» местные жители, на прошлой неделе коронавирус обнаружили у одного из работников отдела по ГО и ЧС. У всех сотрудников администрации были взяты тесты на коронавирус, пока новых заболевших не выявлено, но готовы еще не все результаты. Как пояснили в администрации района, в настоящее время муниципальные служащие работают в обычном режиме, однако в здание администрации никого, кроме сотрудников, не пропускают.
Новониколаевский район, по данным оперштаба, является относительно благополучной территорией по степени распространения коронавирусной инфекции. Здесь зафиксировано всего 17 случаев COVID-19.
Реклама
Трудинспекция ждет пояснений из госпиталя Минобороны в Волгограде по урезанным зарплатам06.07.2020 10:16
Общество 06.07.2020 10:16
Ее нет совсем: жители знойной Палласовки жалуются на отсутствие воды05.07.2020 22:29
Общество 05.07.2020 22:29
В Волгоградской области готовятся к встрече нового прокурора05.07.2020 21:00
Общество 05.07.2020 21:00
Учительские субботники в Волгограде в разгар пандемии оказались незаконными05.07.2020 16:55
Общество 05.07.2020 16:55
Деньги освоены, акты подписаны: глава Краснослободска отчитался о "замечательном" благоустройстве05.07.2020 14:17
Общество 05.07.2020 14:17
Стройфирму в Волгограде обязали оплатить расходы на депортацию нелегала в Гвинею05.07.2020 13:28
Общество 05.07.2020 13:28
В Волгоградской области ландшафтный пожар испортил закат05.07.2020 10:14
Общество 05.07.2020 10:14
Может запылать все: в Волгоградской области - чрезвычайная пожароопасность04.07.2020 10:17
Общество 04.07.2020 10:17
Иномарку с креплениями для детских кресел вузу Волгограда пригонят из Санкт-Петербурга04.07.2020 09:05
Общество 04.07.2020 09:05
Губернатору Волгоградской области поручили контролировать ситуацию на рынке труда03.07.2020 21:33
Общество 03.07.2020 21:33
Судьи не приняли назад в свои ряды сына скандального экс-депутата Волгоградской облдумы03.07.2020 19:48
Общество 03.07.2020 19:48
"А про музеи забыли?": туристы просят открыть памятные места Волгограда для посещений03.07.2020 19:26
Общество 03.07.2020 19:26
В Волгограде ограничат движение троллейбусов по Астраханскому мосту03.07.2020 17:09
Общество 03.07.2020 17:09
Аудио-экскурсии на смену книжкам: МТС обновит литературные скамейки в Волгограде03.07.2020 14:00
Общество 03.07.2020 14:00
Рассадка зигзагами: в Волгоградской области проходит первый ЕГЭ в условиях пандемии03.07.2020 13:03
Общество 03.07.2020 13:03
Реклама