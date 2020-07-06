Общество

В Волгоградской области администрация забаррикадировалась из-за чиновника с COVID-19

Общество 06.07.2020 09:49
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06.07.2020 09:49


Администрация Новониколаевского района Волгоградской области закрылась для посетителей из-за заболевшего сотрудника. Как сообщили ИА «Высота 102» местные жители, на прошлой неделе коронавирус обнаружили у одного из работников отдела по ГО и ЧС. У всех сотрудников администрации были взяты тесты на коронавирус, пока новых заболевших не выявлено, но готовы еще не все результаты. Как пояснили в администрации района, в настоящее время муниципальные служащие работают в обычном режиме, однако в здание администрации никого, кроме сотрудников, не пропускают.
Новониколаевский район, по данным оперштаба, является относительно благополучной территорией по степени распространения коронавирусной инфекции. Здесь зафиксировано всего 17 случаев COVID-19.

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