В Волгоградской области администрация забаррикадировалась из-за чиновника с COVID-19





Администрация Новониколаевского района Волгоградской области закрылась для посетителей из-за заболевшего сотрудника. Как сообщили ИА «Высота 102» местные жители, на прошлой неделе коронавирус обнаружили у одного из работников отдела по ГО и ЧС. У всех сотрудников администрации были взяты тесты на коронавирус, пока новых заболевших не выявлено, но готовы еще не все результаты. Как пояснили в администрации района, в настоящее время муниципальные служащие работают в обычном режиме, однако в здание администрации никого, кроме сотрудников, не пропускают.

Новониколаевский район, по данным оперштаба, является относительно благополучной территорией по степени распространения коронавирусной инфекции. Здесь зафиксировано всего 17 случаев COVID-19.



