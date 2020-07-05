Под Волгоградом ландшафтный пожар подбирается к федеральной трассе

Происшествия 05.07.2020 18:34
0
05.07.2020 18:34
Крупный ландшафтный пожар в районе Суровикино Волгоградской области грозит перекинуться на жилые дома, расположенные вблизи федеральной дороги. Как сообщает ИА «Высота 102», полиция и пожарные делают все возможное, чтобы не допустить распространения пожара. Федеральная трасса функционирует в обычном режиме. Погибших и пострадавших нет.По информации ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре в Суровикинском районе поступило сегодня в 15:30 - в лесном фонде местного лесничества горела хвойная подстилка на площади в 2 га. К месту оперативно выехали пожарно-спасательные подразделения 8-ого отряда ФПС. В 18:00 объявлена локализация. На месте работают ПСЧ-56. В ГУ МЧС по региону заверяют, что угрозы населенному пункту нет.
Реклама
В Волгоградской области легковушка «обняла» дерево, есть пострадавшие05.07.2020 10:11
Происшествия 05.07.2020 10:11
В Волгограде на электросетях несколько дней висит сломанное дерево05.07.2020 09:00
Происшествия 05.07.2020 09:00
В Волгограде на детскую площадку рухнула увешанная электропроводами акация04.07.2020 17:47
Происшествия 04.07.2020 17:47
В Волгограде тройное ДТП из-за упрямого водителя попало на видео04.07.2020 10:40
Происшествия 04.07.2020 10:40
Прилегший на дороге пешеход пострадал в ДТП в Волгоградской области04.07.2020 10:12
Происшествия 04.07.2020 10:12
Под Волгоградом в перевернувшейся машине пострадали трое04.07.2020 09:45
Происшествия 04.07.2020 09:45
Крупное ДТП под окнами обладминистрации в Волгограде попало на видео03.07.2020 11:05
Происшествия 03.07.2020 11:05
Маршрутки с неисправными тормозами перевозили людей в Волгограде02.07.2020 17:11
Происшествия 02.07.2020 17:11
Глава семьи сгорел на пожаре в Урюпинске02.07.2020 11:04
Происшествия 02.07.2020 11:04
Жуткий взрыв в вагоно-ремонтном депо под Волгоградом попал на видео02.07.2020 10:38
Происшествия 02.07.2020 10:38
В Волгограде иномарка проскочила на "красный" и перевернулась после ДТП02.07.2020 10:06
Происшествия 02.07.2020 10:06
В Волгограде дебоширка запустила порванный бюллетень в лицо члену избиркома01.07.2020 17:35
Происшествия 01.07.2020 17:35
В Волгограде ограбили федерального судью01.07.2020 11:01
Происшествия 01.07.2020 11:01
10-летний Вова пропал без вести в Краснооктябрьском районе Волгограда01.07.2020 10:01
Происшествия 01.07.2020 10:01
В Волгограде маршрутки открыли сезон ДТП после самоизоляции01.07.2020 09:59
Происшествия 01.07.2020 09:59
Реклама