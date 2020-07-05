Происшествия

Под Волгоградом ландшафтный пожар подбирается к федеральной трассе

Происшествия 05.07.2020 18:34
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05.07.2020 18:34




Крупный ландшафтный пожар в районе Суровикино Волгоградской области грозит перекинуться на жилые дома, расположенные вблизи федеральной дороги. Как сообщает ИА «Высота 102», полиция и пожарные делают все возможное, чтобы не допустить распространения пожара. Федеральная трасса функционирует в обычном режиме. Погибших и пострадавших нет.
По информации ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре в Суровикинском районе поступило сегодня  в 15:30 - в лесном фонде местного лесничества горела хвойная подстилка на площади в 2 га. К месту оперативно выехали  пожарно-спасательные подразделения 8-ого отряда ФПС. В 18:00 объявлена локализация. На месте работают ПСЧ-56. В ГУ МЧС по региону заверяют, что угрозы населенному пункту нет.

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