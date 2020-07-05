Под Волгоградом ландшафтный пожар подбирается к федеральной трассе











Крупный ландшафтный пожар в районе Суровикино Волгоградской области грозит перекинуться на жилые дома, расположенные вблизи федеральной дороги. Как сообщает ИА «Высота 102», полиция и пожарные делают все возможное, чтобы не допустить распространения пожара. Федеральная трасса функционирует в обычном режиме. Погибших и пострадавших нет.



По информации ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре в Суровикинском районе поступило сегодня в 15:30 - в лесном фонде местного лесничества горела хвойная подстилка на площади в 2 га. К месту оперативно выехали пожарно-спасательные подразделения 8-ого отряда ФПС. В 18:00 объявлена локализация. На месте работают ПСЧ-56. В ГУ МЧС по региону заверяют, что угрозы населенному пункту нет.