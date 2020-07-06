В Волгоградской области назвали места с высокой зарплатой





Больше всего в Волгоградской области можно заработать в сфере добычи полезных ископаемых. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, где изучили зарплаты за январь-апрель этого года, средняя номинальная зарплата в этой отрасли составляет 65380 рублей. Вторая по степени размера зарплаты сфера – финансовая и страховая деятельность, где в среднем получают по 44530 рублей. В профессиональной, научной и технической деятельности средняя зарплата чуть меньше - 42958 рублей.

Меньше всего в регионе платят работникам сферы рыболовства и рыбоводства – 21590 рублей. В сфере административной деятельности и дополнительных услуг зарплаты также небольшие – 23270 рублей, в образовании – 26714 рублей.

Среди регионов ЮФО самый высокий показатель средней номинальной зарплаты зафиксирован в Астраханской области. Работники в сфере добычи полезных ископаемых зарабатывают здесь 101214 рублей. А меньше всего получают в Калмыкии продавцы в розничной торговле – 17627 рублей.



