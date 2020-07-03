Телеком

«Ростелеком» на Юге обеспечит видеонаблюдение во время проведения ЕГЭ-2020

Телеком 03.07.2020 15:04
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03.07.2020 15:04


«Ростелеком» обеспечит работу системы видеонаблюдения за проведением Единого государственного экзаменана Юге, который в этом году проходит позднее запланированного срока в связи с переносом из-за пандемии коронавируса. Накануне специалисты национального цифрового провайдера успешно протестировали все необходимое оборудование и инфраструктуру, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. В общей сложности к системе подключено около 10 тысяч аудиторий в 13 регионах ЮФО и СКФО. В Волгоградской области - 1142. Экзамены проходят с 3 июля по 8 августа. 
В ряде аудиторий технические специалисты провели модернизацию оборудования и технической инфраструктуры, установив две видеокамеры, охватывающие школьные места, самих участников и организаторов. Кроме того, они на каждом объекте подключили программное обеспечение, позволяющее наблюдать за процессом тестирования школьников одновременно со всех кабинетов в здании. 
Во время проведения экзаменов «Ростелеком» будет вести мониторинг работоспособности программно-аппаратных комплексов в пунктах приема экзаменов и региональных центрах обработки информации. В филиалах компании сформированы аварийные бригады, готовые оперативно реагировать на потенциальные аварии и внештатные ситуации. 
«Организация видеонаблюдения событий национального или даже международного масштаба для нас становится традиционной задачей, которую мы решаем с постоянным совершенствованием подходов.В этом году мы расширили каналы связи, организовали федеральную и региональные линии технической поддержки, увеличили мощность серверов, установили повышенную защиту портала от DDOS-атак. Уверен, что благодаря ответственности наших сотрудников и проверенным технологиям и в этом году экзамены пройдут максимально прозрачно и объективно», – отметил Денис Лысов, вице-президент – директор макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком». 
Видеоизображение из аудиторий будет поступать на защищенные серверы «Ростелекома»и далее транслироваться на портал SMOTRIEGE.RU, где будет доступно специалистам и экспертам школьного образования для последующего анализа. 
«Видеонаблюдение во время проведения ЕГЭ повышает объективность экзамена и обеспечивает равные возможности без исключения для дальнейшего поступления в ВУЗы. Благодаря цифровым технологиям школьники чувствуют одновременно и ответственность на экзамене, и относительную свободу выражения при его сдаче, что в целом повышает качество образовательного процесса», – отметила Людмила Башарина, министр образования и науки республики Северная Осетия.
В этом году экзамены проходят во всех субъектах Российской Федерации, а также в 80 пунктах проведения экзаменов (ППЭ) в зарубежных образовательных организациях на базе посольств, консульств, воинских частей. Для видеонаблюдения за ЕГЭ-2020 в более 5 тыс. ППЭ задействовано свыше 130 тыс. камер. 
Контролировать проведение государственной аттестации в 2020 году будут более 16 тыс. федеральных онлайн-наблюдателей. Впервые в этом году выявлять нарушения порядка проведения экзаменов также будет технология анализа поведения с использованием искусственной нейросети.
«Ростелеком» обеспечивает видеонаблюдение во время проведения ЕГЭ с 2014 года. В этом году, в связи с ограничительными мерами, вызванными пандемией коронавируса, национальный цифровой провайдер предоставлял инфраструктуру для прямых трансляций праздничных событий во многих регионах своего присутствия.
Узнать подробнее об этом и других сервисах компании можно на официальном сайте и по телефону 8 800 200 30 00.   

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