



Первый единый государственный экзамен по всей России сегодня проходит по трем предметам — информатике, литературе и географии . Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, в Волгоградской области на эти испытания было зарегистрировано более двух тысяч человек. ЕГЭ в этом году сдают только те одиннадцатиклассники, которые собираются поступать в вуз.

По информации регионального комитета образования, для сдачи ЕГЭ-2020 в области оборудовано 73 пункта. В каждом организовано по два входа – это необходимо для максимального разобщения участников. Предусмотрен особый график входа на территорию школ: выпускники разделены на потоки, у каждой группы – свое время прибытия. При входе в школу соблюдается социальная дистанция, проводится обязательная термометрия участников. Каждый пункт оснащен антисептиками, оборудованием для обеззараживания воздуха, кулерами с водой, одноразовыми стаканчиками. Рассадка осуществляется зигзагом, также с соблюдением необходимой дистанции — в аудитории могут присутствовать не более девяти школьников. Все взрослые на территории пункта экзамена находятся в средствах индивидуальной защиты - масках и перчатках.

Как сообщалось ранее, период ЕГЭ-2020 продлится с 3 по 25 июля.



