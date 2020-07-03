Общество 03.07.2020 13:03
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03.07.2020 13:03
Первый единый государственный экзамен по всей России сегодня проходит по трем предметам — информатике, литературе и географии . Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, в Волгоградской области на эти испытания было зарегистрировано более двух тысяч человек. ЕГЭ в этом году сдают только те одиннадцатиклассники, которые собираются поступать в вуз.
По информации регионального комитета образования, для сдачи ЕГЭ-2020 в области оборудовано 73 пункта. В каждом организовано по два входа – это необходимо для максимального разобщения участников. Предусмотрен особый график входа на территорию школ: выпускники разделены на потоки, у каждой группы – свое время прибытия. При входе в школу соблюдается социальная дистанция, проводится обязательная термометрия участников. Каждый пункт оснащен антисептиками, оборудованием для обеззараживания воздуха, кулерами с водой, одноразовыми стаканчиками. Рассадка осуществляется зигзагом, также с соблюдением необходимой дистанции — в аудитории могут присутствовать не более девяти школьников. Все взрослые на территории пункта экзамена находятся в средствах индивидуальной защиты - масках и перчатках.
Как сообщалось ранее, период ЕГЭ-2020 продлится с 3 по 25 июля.
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