



В Волгограде муниципальные транспортные предприятия берут крупные банковские займы на льготных условиях для выплаты зарплаты сотрудникам. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, «Метроэлектротранс» получит 242 млн рублей, «Волгоградское пассажирское автотранспортное предприятие №7» - 69,5 млн.

Данные кредиты являются безвозвратными в рамках предложенных Президентом России мер поддержки организаций, продолжавших работать в условиях пандемии. Главное условие предоставления льготных займов – сохранение трудового коллектива.

Во время действия режима самоизоляции «ВПАТП №7» и «Метроэлектротранс» продолжали выполнять свою социально значимую функцию по перевозке граждан, а также не допустили сокращения своих коллективов. В связи с этим предприятия имеют право воспользоваться новым видом поддержки, утвержденным постановлением Правительства №696 от 16 мая 2020 года. При выполнении условий всю сумму вместе с процентами кредитной организации выплатит государство.

И «ВПАТП-7», и «МЭТ» намерены направить привлеченные средства на выплату заработной платы своим работникам. Кредитные договоры будут заключены с ПАО «Промсвязьбанк».



