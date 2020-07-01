В Волгоградской области назвали районы-передовики по голосованию за Конституцию





Сегодня за первые два часа работы избирательных участков в Волгоградской области проголосовало почти 40 тысяч человек. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные облизбиркома, к 10 утра явка избирателей по сравнению со вчерашним днем возросла почти на 3% и составила 67,22%. Всего в регионе по последним официальным сведениям на участки пришли 1 223 797 человек.

В лидеры по активности голосующих выбились три сельских территории. На первом месте Чернышковский район (76,08%), на втором – Октябрьский (75,73%), на третьем – Фроловский (75,23%).



